В Самарской области спрос на новые кроссоверы за год вырос на 40%

Самую заметную динамику по росту популярности среди марок HAVAL

В Самарской области за год спрос на новые кроссоверы и внедорожники вырос на 40%, а средняя цена автомобиля в этом сегменте составила 3,6 млн рублей. В январе-апреле 2026 года в число самых популярных моделей вошли LADA Niva Travel, LADA Niva Legend и HAVAL Jolion. Об этом сообщает Авито Авто.

«Мы фиксируем уверенный рост сегмента кроссоверов и внедорожников: в апреле спрос в Самарской области вырос на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Популярность сегмента SUV – это общемировая тенденция», – рассказал руководитель продаж направления «Новые авто» компании Артем Хомутинников.

Самую заметную динамику по росту популярности среди марок показал HAVAL – спрос увеличился более чем вдвое. Также высокую динамику показали LADA (+83%), Belgee (+69%), Tank (+63%) и JAECOO (+51%).

