НовостиОбщество18 мая 2026 10:29

Самарского банкира Анатолия Волошина обязали вернуть почти миллиард рублей

Арбитражный суд Самарской области обязал выплатить Эл банку почти миллиард рублей
Александра ТАЙБАТРОВА
Если долг не будет погашен, могут запустить процедуру банкротства

Если долг не будет погашен, могут запустить процедуру банкротства

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре арбитражный суд определил, сколько должен выплатить бывший топ-менеджер разорившегося Эл банка Анатолий Волошин. Общий ущерб оценили в 985 миллионов рублей, и их должен будет вернуть именно Волошин.

Напомним, что лицензию у Эл банка из Тольятти отозвали 10 лет назад, в мае 2016 года. Тогда в Центробанке пришли к выводу, что руководители финансового учреждения не предприняли меры, чтобы стабилизировать положение.

В 2020 году Эл банк уже обращался в арбитраж, чтобы признать Анатолия Волошина банкротом из-за долга в 2,3 миллионов рублей. В ходе судебных разбирательств стало известно, что долг уменьшился более чем на два миллиона рублей, и дело о банкротстве закрыли. Если Волошин не сможет погасить новый долг, его, вероятно, ждет процедура о признании несостоятельным, пишет oboz.info.

