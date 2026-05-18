Самарского банкира Анатолия Волошина обязали вернуть почти миллиард рублей

Если долг не будет погашен, могут запустить процедуру банкротства

В Самаре арбитражный суд определил, сколько должен выплатить бывший топ-менеджер разорившегося Эл банка Анатолий Волошин. Общий ущерб оценили в 985 миллионов рублей, и их должен будет вернуть именно Волошин.

Напомним, что лицензию у Эл банка из Тольятти отозвали 10 лет назад, в мае 2016 года. Тогда в Центробанке пришли к выводу, что руководители финансового учреждения не предприняли меры, чтобы стабилизировать положение.

В 2020 году Эл банк уже обращался в арбитраж, чтобы признать Анатолия Волошина банкротом из-за долга в 2,3 миллионов рублей. В ходе судебных разбирательств стало известно, что долг уменьшился более чем на два миллиона рублей, и дело о банкротстве закрыли. Если Волошин не сможет погасить новый долг, его, вероятно, ждет процедура о признании несостоятельным, пишет oboz.info.

