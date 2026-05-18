Самарцам объяснили, как не платить за воду в три раза больше

Информацию о дате окончания очередной поверки можно найти в техпаспорте счетчика

С 6 декабря 2025 года в России утвердили тройной повышающий коэффициент для расчета платы за горячее и холодное водоснабжение в квартирах, где нет счетчиков или они признаны непригодными. Раньше повышающий коэффициент составлял 1,5. Об этом сообщает «РКС-Самара».

«Увеличение повышающего коэффициента с 1,5 до 3 призвано стимулировать жильцов к установке прибора учета. Цель – экономия ресурсов и оплата по факту только за потребленную воду», – рассказали в компании.

Тем, у кого в квартирах уже стоят счетчики, в ресурсоснабжающей компании советуют проверить их состояние. Если закончился межповерочный интервал, показания с такого прибора учета уже не принимаются. В этом случае плату снова начинают начислять по нормативам, применяя тройной коэффициент. Информацию о дате окончания очередной поверки можно найти в техпаспорте счетчика, в платежных квитанциях или в личном кабинете на сайте ресурсоснабжающей компании.

