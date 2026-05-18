В Самарской области фонд капремонта определил подрядные организации 18 домам

Фонд капитального ремонта не определил подрядчиков для работ

В Жигулевске после вмешательства прокуратуры заключили договоры на капитальный ремонт 18 многоквартирных домов. Проверка показала, что фонд капитального ремонта не определил подрядчиков для работ на крышах и инженерных системах домов в городском округе. После представления нарушения устранили. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.

«Прокуратурой города руководителю внесено представление об устранении выявленных нарушений, по результатам рассмотрения которого организация заключила договоры на выполнение работ», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ведомство оценивало соблюдение требований жилищного законодательства при организации капремонта на территории городского округа. После вмешательства прокуратуры фонд определил подрядные организации и оформил необходимые договоры на проведение работ.

