Экс-министр из Тулы Вячеслав Романов хочет попасть в Самарскую губдуму

Романов может баллотироваться в губдуму по Самарской территориальной группе №2. Фото: ПГЕР

Депутатом Самарской губернской думы может стать бывший министр из Тулы Вячеслав Романов. С лета 2024 года он работает в правительстве Самарской области, сейчас является заместителем председателя правительства.

Вячеслав Романов подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России», по итогам которого будут определены кандидаты для голосования на выборах осенью 2026 года. Судя по информации на сайте предварительного голосования, Романов, который является членом партии, может баллотироваться в губдуму по Самарской территориальной группе №2.

Ранее стало известно, что в Самарскую губернскую думу хочет попасть экс-мэр Самары Олег Фурсов, который сейчас работает в правительстве Ингушетии.

