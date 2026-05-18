Замгубернатора Дмитрий Яковлев покидает правительство Самарской области

В последнее время Яковлев занимал пост заместителя губернатора

Правительство Самарской области покидает Дмитрий Яковлев. Об этом на оперативном совещании 18 мая сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Он поблагодарил Яковлева за работу и вручил ему награду.

Дмитрий Яковлев начал работать в правительстве Самарской области осенью 2024 года, до этого он работал в Туле. В последнее время Яковлев занимал пост заместителя губернатора. В мае 2026 года уже ходили слухи о его скорой отставке, но тогда власти их опровергли.

Кроме того, Дмитрий Яковлев является председателем совета директоров «Крыльев Советов». Команда накануне провела завершающий матч сезона 2025/2026 РПЛ, обыграла «Акрон» со счетом 4:1 и обеспечила себе место в премьер-лиге в следующем сезоне. По словам Вячеслава Федорищева, Яковлев продолжит работу с клубом в рамках завершения сезона.

