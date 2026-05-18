Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил Октябрьск 18 мая

Жители и сотрудники предприятий обратились к губернатору с просьбами Фото: пресс-служба Правительства СО, Иван Макеев

В Октябрьске 18 мая губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил социальные и инфраструктурные объекты, встретился с жителями и обсудил вопросы развития города. Во время рабочей поездки глава региона провел совещание по безопасности, побывал на площадке предприятия «Нефтяной Терминал Самара», оценил благоустройство парка имени Горького и осмотрел территорию будущей «Аллеи мечты».

«Наша задача — обеспечивать здесь полную защиту», — подчеркнул Вячеслав Федорищев на совещании с руководителями силовых структур, представителями надзорных и контрольных ведомств. Также он отметил, что правительство региона будет сопровождать проект создания мультимодального транспортно-логистического центра «Октябрьск» на всех этапах — от инвестиционной фазы до запуска.

Во время поездки жители и сотрудники предприятий обратились к губернатору с просьбами о ремонте канализационного коллектора, продолжении капремонта школы № 5, восстановлении ограждения детсада № 2 и создании парковки у парка имени Горького. По словам главы региона, эти вопросы будут решены.

Ряд предложений жителей Октябрьска будут включены в Народную программу партии «Единая Россия». Кроме того, в Вячеслав Федорищев встретился с активистами Движения Первых и «Молодой Гвардии», а также посетил храм Вознесения Господня.

