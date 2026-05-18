Пилот из Самары Сергей Давидадзе победил во втором этапе RDS Open в Москве

В Москве в Центре технических видов спорта прошел второй этап открытого чемпионата RDS Open. Фото: Российская автомобильная федерация

В Москве в Центре технических видов спорта прошел второй этап открытого чемпионата RDS Open. Его победителем стал пилот из Самары Сергей Давидадзе, сообщает Российская автомобильная федерация.

«Наконец-то мы на своем месте. Будем продолжать стремиться к победам и высоким позициям в турнирной сетке чемпионата», - цитирует слова гонщика федерация.

В рамках этапа Давидадзе выиграл несколько дуэлей против соперников из Москвы и Санкт-Петербурга, а в финале оказался сильнее Владислава Ерофеева из Георгиевска. В целом за этот этап самарский гонщик набрал 259 очков, опередив ближайшего соперника более чем на 60 баллов.

Следующий этап чемпионата пройдет в Казани 6 и 7 июня.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал