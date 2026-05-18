В Самарской области мужчина на Renault Logan выехал на встречку и устроил ДТП

Водитель пошел на обгон на участке, где это запрещено Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самарской области утром 17 мая столкнулись Renault Logan и Lada Kalina. Авария произошла в 10:52 на перекрестке неравнозначных дорог по пути от станции Погрузная в сторону села Кошки. После ДТП 38-летнего пассажира Lada Kalina увезли в больницу. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«70-летний мужчина, управляя автомобилем Renault Logan, при обгоне выехал на полосу встречного движения в месте, где такие маневры запрещены, и совершил столкновение с автомобилем Lada Kalina под управлением 34-летней женщины», — рассказали в полиции.

Водитель Renault Logan пошел на обгон на участке, где это запрещено. Машина столкнулась со встречной Lada Kalina. Самому 70-летнему водителю Renault Logan оказали разовую помощь на месте. Основной удар пришелся на второй автомобиль. В результате пострадал его 38-летний пассажир. Все обстоятельства аварии устанавливают сотрудники полиции.

