В первом квартале 2026 года жители Поволжья более 7 млн раз оплатили счета через автоплатежи

Через систему автоплатежей можно оплатить ЖКУ, мобильную связь и интернет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

По итогам I квартала 2026 года жители Самарской, Саратовской, Ульяновской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской и Астраханской областей более 7 млн раз оплатили чета за ЖКУ, сотовую связь и интернет с помощью автоплатежей. Это на 11% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (с 6,9 млн до 7,7 млн), сообщает пресс-служба Сбера.

«С началом дачного сезона и отпусков у многих появляется масса дел, а мысли о необходимости вовремя оплатить счета отходят на второй план. Автоплатеж работает незаметно, но надежно: банк заранее предупредит о списании, переведет средства и сообщит об успешной оплате – все это занимает пару минут», - сказала заместитель председателя Поволжского банка Сбера Алла Косоухова.

По данным банка, по итогам 2025 года жители семи регионов Поволжья почти 30 миллионов раз оплатили ЖКУ, мобильную связь и интернет через систему автоплатежей. Наибольшую динамику продемонстрировала Астраханская область – число таких списаний выросло здесь с I по IV кварталы почти на 19%. В Самарской области рост составил более 14% (с 2,2 млн оплат в I квартале до 2,5 млн в IV квартале). Высокие показатели также зафиксировали в Ульяновской (+14,95%) и Пензенской областях (+12,52%). По направлению «сотовая связь» через сервис было совершено более 13 млн оплат.

