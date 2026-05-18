В Самарской области на дороге столкнулись Hyundai Palisade, Haval и Leopard 5

Троих пострадавших увезли в больницу Фото: ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

В Самарской области в понедельник днем 18 мая произошло ДТП с тремя пострадавшими. Авария случилась в 13:04 на 9-м километре автодороги 36К-381. Там столкнулись Hyundai Palisade, Haval и Leopard 5. Троих пострадавших увезли в больницу. Об этом сообщили в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

«К сожалению, пострадали 3 человека. Госпитализированы», — говорится в сообщении.

На место аварии выезжали сотрудники пожарно-спасательной части № 159 отряда № 46, сотрудники Госавтоинспекции и медики. Спасатели собрали информацию по происшествию и отключили аккумуляторные батареи автомобилей. Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства аварии.

