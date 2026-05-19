Самарские нефтяники выпустили уникальную книгу «Бессмертный полк Куйбышевского НПЗ»

Герои Бессмертного полка КНПЗ увековечены на страницах книги. Фото АО «КНПЗ»

Около тысячи имен увековечены на страницах книги, выход которой нефтяники приурочили к 81-й годовщине Великой Победы. Все герои книги – участники Великой Отечественной, после фронта работавшие на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе. Материал для «Бессмертного полка Куйбышевского НПЗ» почти 10 лет собирали всем коллективом: в архивах, книгах историков и участников событий, искали сведения о земляках на исторических сайтах. Работники заводского музея Трудовой славы кропотливо изучали личные дела сотрудников, начиная с 1943 года, встречались с родственниками ветеранов завода. Об одних ветеранах собрали полные сведения, о других остались лишь фамилии и инициалы, но продолжали искать: проштудировали шесть томов областной Памятной Книги, изданной к 50-летию Победы и дополнительный том №36, в котором увековечены имена жителей Куйбышевского района - участников войны. Результатом совместной исследовательской работы стала книга, о которой заводчане могут с полной уверенностью сказать: никто не забыт, ничто не забыто!