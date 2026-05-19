НовостиОбщество19 мая 2026 4:00

Самарские нефтяники выпустили уникальную книгу «Бессмертный полк Куйбышевского НПЗ»

Издание посвящено заводчанам-фронтовикам
Анна ФЕДОРОВА
Герои Бессмертного полка КНПЗ увековечены на страницах книги. Фото АО «КНПЗ»

Около тысячи имен увековечены на страницах книги, выход которой нефтяники приурочили к 81-й годовщине Великой Победы. Все герои книги – участники Великой Отечественной, после фронта работавшие на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе. Материал для «Бессмертного полка Куйбышевского НПЗ» почти 10 лет собирали всем коллективом: в архивах, книгах историков и участников событий, искали сведения о земляках на исторических сайтах. Работники заводского музея Трудовой славы кропотливо изучали личные дела сотрудников, начиная с 1943 года, встречались с родственниками ветеранов завода. Об одних ветеранах собрали полные сведения, о других остались лишь фамилии и инициалы, но продолжали искать: проштудировали шесть томов областной Памятной Книги, изданной к 50-летию Победы и дополнительный том №36, в котором увековечены имена жителей Куйбышевского района - участников войны. Результатом совместной исследовательской работы стала книга, о которой заводчане могут с полной уверенностью сказать: никто не забыт, ничто не забыто!