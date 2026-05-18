Самарцев предупредили о мошеннической схеме с проверкой накоплений

«Представитель спецслужб» говорит, что кто-то от имени жертвы пытается спонсировать террористов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области мошенники связываются с жителями через мессенджер, сообщают об утечке персональных данных, затем к переписке подключается «представитель спецслужб», который говорит, что кто-то от имени жертвы пытается спонсировать террористов . Об этом сообщает ТАСС.

«После этого с жертвой ведет беседу якобы следователь или начальник службы безопасности ЦБ, со слов которого все накопления человека не принадлежат ему, а являются частью резервного фонда РФ. Эти средства мошенники просят обналичить и передать ответственному лицу для проверки», – рассказали в пресс-службе.

При этом жертву инструктируют, что сказать работнику банка и как отвечать на вопросы, чтобы беспрепятственно снять деньги.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал