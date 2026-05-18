Дмитрий Яковлев может покинуть совет директоров «Крыльев Советов»

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев покинет самарскую команду после окончания работы по лицензированию клуба. Об этом сообщил журналист и инсайдер Иван Карпов.

«Чтобы завершить допуск команды к сезону 2026/27 — Яковлеву нужно подписать новый контракт с букмекером. На это ему отведено время до начала июля. Вероятность того, что Дмитрий останется в «Крыльях Советах» оценивается крайне низко», - написал Карпов.

Инсайдер также отметил, что решение об уходе Дмитрия Яковлева было принято губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым и бенефициаром банка «Солидарность» Вадимом Куминым.