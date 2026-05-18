Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+29°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт18 мая 2026 12:28

Дмитрий Яковлев может покинуть совет директоров «Крыльев Советов»

Дмитрий Яковлев покинет пост председателя совета директоров «КС» после работы по получению лицензии
Роман ГЕРАСЬКОВ
Дмитрий Яковлев покинет самарскую команду после окончания работы по лицензированию клуба

Дмитрий Яковлев покинет самарскую команду после окончания работы по лицензированию клуба

Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев покинет самарскую команду после окончания работы по лицензированию клуба. Об этом сообщил журналист и инсайдер Иван Карпов.

«Чтобы завершить допуск команды к сезону 2026/27 — Яковлеву нужно подписать новый контракт с букмекером. На это ему отведено время до начала июля. Вероятность того, что Дмитрий останется в «Крыльях Советах» оценивается крайне низко», - написал Карпов.

Инсайдер также отметил, что решение об уходе Дмитрия Яковлева было принято губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым и бенефициаром банка «Солидарность» Вадимом Куминым.