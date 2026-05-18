В России запустили первую отечественную базовую станцию в городе-миллионнике

Отечественную базовую станцию запустили в историческом центре Нижнего Новгорода

Первую отечественную базовую станцию запустили в историческом центре Нижнего Новгорода. Презентация работы оборудования прошла в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» 18 мая, сообщает пресс-служба МегаФона.

По данным оператора, российская базовая станция запущена в среднечастотном диапазоне 1800 МГц и поддерживает скорость мобильного интернета до 110 Мбит/с. Зона покрытия охватывает популярные у местных жителей и туристов локации: Нижневолжскую набережную и набережную Федоровского, а также территорию Благовещенского монастыря, Канавинского моста и улицы Рождественской, где туристы знакомятся с видами Волги и посещают мероприятия фестиваля «Столица закатов».

«Перед запуском базовой станции в Нижнем Новгороде оборудование прошло цикл лабораторных испытаний, а также тестирование в различных нагрузочных сценариях. Сегодня такие объекты связи опробуются нами в небольших населенных пунктах, и запуск в городе-миллионнике — следующий этап проверки отечественного телеком-оборудования в условиях более высокой нагрузки и плотной городской застройки. Мы продолжим внимательно анализировать работу станции и оценивать её эффективность в реальной эксплуатации», — рассказал технический директор МегаФона Алексей Титов.

В рамках ЦИПР с запущенной базовой станции организована онлайн-трансляция. Помимо изображения с высоты птичьего полета с видом на слияние Волги с Окой, участники и гости конференции могут увидеть в действии работу экомониторинга оператора связи. Система также в режиме реального времени передает сведения о содержании в воздухе загрязняющих веществ, температуру и влажность воздуха, атмосферное давление, направление и скорость ветра.

