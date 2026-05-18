Самара
НовостиОбщество18 мая 2026 12:55

В Самаре стартуют игры 1/4 финала Центральной лиги КВН «Самара»

В Самаре четвертьфинал Центральной лиги КВН «Самара» пройдет 28 мая и 4 июня
Елизавета ЖИРНОВА
Участниками игр станут команды со всех уголков России

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре 28 мая и 4 июня в КРЦ «Звезда» пройдут игры 1/4 финала Центральной лиги Международного Союза КВН «Самара». Об этом сообщила администрация Самары.

«Участниками игр станут команды со всех уголков России, а также из Республики Беларусь, они будут сражаться за выход в полуфинал», — говорится в сообщении.

Игры Центральной лиги «Самара» проходят при поддержке администрации Самары, а движение «Самарский КВН» поддерживают правительство региона и областное министерство молодежной политики.

28 мая на сцену выйдут команды из Ростова-на-Дону, Пушкино, Тулы, Сызрани и Самары. 4 июня выступят из Самары, Пензы, Москвы, Оренбурга, Тольятти и Минска.

