Всероссийские командные соревнования по самбо прошли в Тольятти

В Тольятти прошел турнир на призы чемпиона мира и Европы Евгения Исаева / Фото: АО "ТОАЗ"

В Тольятти состоялись XII всероссийские соревнования по самбо на призы заслуженного мастера спорта России, чемпиона мира и Европы Евгения Исаева. Генеральным партнером турнира выступил Тольяттиазот.

В соревнованиях приняли участие восемь юношеских команд 2012-2014 годов рождения. Они представляли семь регионов Приволжского и Южного федеральных округов: Волгоградскую, Нижегородскую, Ульяновскую и Оренбургскую область, а также Пермский край и Чувашию. От Самарской области выступали два коллектива: региональная сборная самбистов из Тольятти, Самары, Сызрани, Отрадного и команда спортсменов из Автограда. Ребята соревновались в формате «стенка на стенку». По итогам круговой системы схваток победу в турнире одержала команда из 63-го региона.

«Поддержка спорта — важная часть социальной политики нашего предприятия. Компания традиционно развивает спорт в регионе присутствия, а также пропагандирует здоровый образ жизни среди сотрудников. У нас сформировано более 10 корпоративных команд по разным дисциплинам, начиная от баскетбола до особо популярного сейчас киберспорта», — сказала директор по связям с общественностью АО «ТОАЗ» Ирина Филатова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал