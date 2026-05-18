Мурат Искаков будет главным тренером «Акрона» в стыковых матчах

Исполнять обязанности главного тренера будет Мурат Искаков. Фото: ФК «Акрон»

«Акрон» назначил исполняющего обязанности тренера после увольнения Заура Тедеева. На время стыковых матчей руководить командой будет Мурат Искаков. Об этом сообщили в тольяттинском клубе.

«По решению руководства все тренеры штаба Тедеева,продолжат работать на период стыковых игр за право остаться в МИР РПЛ. Исполнять обязанности главного тренера «Акрона» будет Мурат Искаков», – рассказали в пресс-службе.

Напомним, после разгромного поражения тольяттинцев от «Крыльев Советов» 17 мая владелец «Акрона» Павел Морозов заявил, что клуб рассчитывали более стабильно провести весеннюю часть сезона после зимней подготовки в качественных условиях. По его словам, команде необходима эмоциональная встряска и новые идеи.

Заур Тедеев уже попрощался с «Акроном». «Крылья Советов» разгромили тольяттинскую команду со счетом 4:1 в 30 туре РПЛ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал