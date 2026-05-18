В Самарской области выпускникам программы «СВОе Дело» вручили сертификаты

Программа поддерживает тех, кто решил реализовать себя в предпринимательстве. Фото: минэкономразвития Самарской области

В Самарской области подвели итоги второго сезона региональной программы «СВОе Дело»

и вручили выпускникам сертификаты. В этот раз обучение завершили 85 человек.

«Программа поддерживает тех, кто решил реализовать себя в предпринимательстве. Каждая из предложенных участниками идей несет в себе большой потенциал: создание новых рабочих мест, развитие территорий, вклад в экономику», — рассказал министр экономического развития и инвестиций региона Павел Финк.

Те, кто получил сертификаты, смогут участвовать в грантовом конкурсе. Участники СВО и члены их семей смогут претендовать на финансовую поддержку до 500 тысяч рублей на открытие или масштабирование бизнеса.

Напомним, поддержка предпринимателей ведется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Получить консультацию можно в центрах «Мой бизнес».

