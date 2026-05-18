В регионах России появятся аэромобильные комплексы связи с отечественными базовыми станциями

Подобные комплексы предназначены для развертывания мобильной сети LTE/5G там, где ее нет / Фото: пресс-служба МТС

Российский оператор связи представил решение по оперативному развертыванию мобильной связи – аэромобильный комплекс на базе автомобиля с телеком-оборудованием LTE/5G российского производства «ИРТЕЯ», которое установлено на беспилотном летательном аппарате. К началу 2028 года компания планирует построить несколько десятков таких комплексов для своих филиалов в различных регионах страны. Об этом сообщает цифровая экосистема МТС.

Оператор продемонстрировал аэромобильный комплекс связи на форуме ЦИПР («Цифровая индустрия промышленной России) 2026 в Нижнем Новгороде. В компании отмечают, что подобные комплексы предназначены для развертывания мобильной сети LTE/5G там, где ее нет: в малонаселенных и удаленных местах для различных нужд – массовых мероприятий, сельскохозяйственных работ, экологического мониторинга, ликвидации последствий ЧС, поисково-спасательных операций. Решение также может использоваться для организации выделенных технологических сетей Private LTE/5G в отраслях с производственными площадками в труднодоступных районах.

По информации разработчиков, комплекс связи приводится в рабочее состояние за 30 минут двумя специалистами практически в любом месте, куда может доехать полноприводный автомобиль. Удерживаемый тросом гексакоптер несет на себе радиомодуль с антенной и способен в течение трех суток обеспечивать с высоты 100-200 метров уверенное радиопокрытие в радиусе 10-15 км в зависимости от сложности рельефа.

«В марте в Саратовской области мы уже запустили аэростат с базовой станцией, а сегодня представляем участникам форума аэромобильный комплекс связи. Это готовое к использованию коммерческое решение для быстрого развертывания связи практически в любом месте, где она отсутствует. К началу 2028 года мы планируем создать несколько десятков таких комплексов и отправить их в регионы, где бизнесу и властям требуется налаживать связь в удаленных районах», – прокомментировала генеральный директор МТС Инесса Галактионова.

