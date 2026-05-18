Губернатор Самарской области обозначил приоритеты развития Октябрьска

Глава региона поручил подготовить предложения Фото: пресс-служба Правительства Самарской области, Иван Макеев

В Октябрьске 18 мая губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание регионального правительства, посвященное развитию города. Главными темами стали состояние коммунальной инфраструктуры, содержание благоустроенных территорий и создание новых рабочих мест. Глава региона поручил подготовить предложения по эксплуатации общественных пространств, выехать на проблемные адреса по ЖКХ и до конца года найти инвестора для создания не менее 100 рабочих мест.

«Проблема накоплена очень большая. Мы ее не решим ни за один, ни за два года. Но принимать оперативные меры, чтобы люди не чувствовали последствий неправильного отношения к коммунальной инфраструктуре, мы обязаны», — сказал Вячеслав Федорищев.

На совещании также обсудили спорт и поддержку участников СВО и их семей. Губернатор поручил областному минспорту открыть в этом году дополнительную спортивную площадку и еще одну запланировать на 2027 год. Кроме того, в городе намерены усилить работу по диспансеризации и трудоустройству ветеранов СВО. В правительстве региона добавили, что на базе центра занятости действует центр «Сердце воина».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал