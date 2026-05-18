Иван Носков рассказал о внедрении комплексного подхода к озеленению Самары

До лета планируют высадить около 3 тысяч кустарников Фото: канал МАХ Ивана Носкова

В Самаре теперь подрядчики, которые занимаются уборкой и ремонтом дорог, отвечают не только за покрытие, но также берут на себя обязательства по уходу за деревьями, кустарниками и газонами вдоль этих дорог. Об этом сообщил глава города Иван Носков в своем канале МАХ.

«К работе подключили специалистов-дендрологов, Росприроднадзор, экспертов. Внедряем комплексный подход», — отметил глава города.

В регионе уже обследуют около 200 гектаров газонов вдоль дорог. Это помогает понять, где нужно высадить новые деревья, кустарники или подсеять траву. Также продолжают восстанавливать снесенные деревья и закрывать пустующие участки новыми посадками.

Этой весной в городе уже появились более 100 берез и лип на улицах Гагарина и Мориса Тореза, 15 крупномерных дубов, рябин и черемух в районе площади Революции и на улице Максима Горького, а также 42 ивы, рябины и черемухи на улицах Ленинградской, Куйбышева, Самарской и Ленинской.

До лета в Самаре планируют высадить около 3 тысяч кустарников. Кроме того, в городе обновляют зеленый фонд, убирая больные и аварийные деревья.

