В Самаре мужчине отказали в смягчении наказания за убийство родителей

Мужчина зарубил топором спящих родителей

В Самарской области суд отказал в замене неотбытой части наказания принудительными работами мужчине, который более 10 лет назад зарубил топором спящих родителей. Вердикт присяжных признал его не заслуживающим снисхождения, сообщает прокуратура Самарской области.

«Мужчина отбывает наказание за особо тяжкие преступления. В 2013 году он убил отца и мать, позже его осудили за разбой. Несмотря на наличие поощрений, за время в колонии он допустил множество нарушений», — уточнили в надзорном ведомстве.

Общий срок заключения для самарца составил 22 года 10 месяцев строгого режима. Психически здоровым его признали еще на этапе следствия. Попытки добиться досрочного смягчения наказания он предпринимает не в первый раз, но суд снова отказал.

