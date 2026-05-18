В Самаре 12% работодателей проводят профориентацию для детей сотрудников

43% компаний не видят в этом необходимости Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре 12% работодателей организует для детей сотрудников профориентационные мероприятия. К таким выводам пришли аналитики сервиса SuperJob, опросив представителей местных компаний и родителей школьников.

«Чаще всего речь идет о днях открытых дверей, экскурсиях на производство и в лаборатории, встречах с сотрудниками, профориентационных тренингах и лекциях. Также компании проводят профильные олимпиады и конкурсы, организуют летние трудовые лагеря и стажировки для подростков», — рассказали аналитики.

Еще 23% работодателей профориентацию не ведут, но хотели бы ее наладить. Не видят в этом необходимости 43% компаний. Среди родителей школьников только 5% сообщили, что их работодатель проводит такие мероприятия. При этом 53% родителей хотели бы, чтобы компания организовала эту работу. Запрос выше среди мам и пап до 40 лет: 70% из них ждут появления профориентации для детей. Среди родителей старше 40 лет этот показатель составляет 48%.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал