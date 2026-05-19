НовостиСпорт19 мая 2026 4:21

Самарская спортсменка стала призером молодежного чемпионата мира по скайраннингу

Жительница Самары заняла третье место в дисциплине «скай» на соревнованиях в Хорватии
Елизавета ЖИРНОВА
По сумме двух гонок Полина стала бронзовым призером Фото: минспорта Самарской области

Жительница Самарской области Полина Данюк завоевала бронзу на молодежном чемпионате мира по скайраннингу. Соревнования прошли в Хорватии, сообщает министерство спорта Самарской области.

«По сумме двух гонок Полина стала бронзовым призером молодежного чемпионата мира по альпинизму. Поздравляем спортсменку», — отметили в ведомстве.

Полина Данюк заняла третье место в дисциплине «скай». Дистанция составила 20,5 километра с набором высоты 1450 метров. Четвертой она стала на вертикальном километре. Там нужно было преодолеть 4,5 километра с набором высоты 980 метров.

