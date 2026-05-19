В Самаре разместили объявление с услугами «Собеседника на час» на машине

На сайте бесплатных объявлений житель поселка Стройкерамика предлагает услуги «собеседника на час». По его словам, это прекрасная возможность выговориться, не обращаясь к психотерапевту. На ВАЗ-2107 мужчина готов молча везти клиентов по всему городу, пока они рассказывают то, что хотят.

«Это психотерапия на колесах, но без советов и диагнозов. Час обычной молчаливой поездки стоит 1000 рублей. Разговор с наводящими вопросами обойдется в 1300 /час. Жесткий собеседник – 1300 /час. Ночью (с 22:00 до 04:00) – 1500 /час», – написал мужчина.

Услуга предоставляется без предоплаты, минимальная сумма заказа – 1000 рублей. График работы – ежедневно с 11:00 до 23:00.

