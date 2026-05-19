В Самаре стартует книжный фестиваль «Время читать: игра в классики»

Основная программа развернется 30 мая с 11:00 до 22:00 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С 27 по 30 мая в Самарской библиотеке пройдет межрегиональный литературный фестиваль «Время читать: игра в классики». Организаторы подготовили десятки тематических площадок, концерты и спектакли, сообщили в СОУНБ.

«Среди приглашенных гостей — Татьяна Толстая, Дарья Донцова, Марина Москвина, Андрей Геласимов и другие известные писатели. Прологом фестиваля станут три насыщенных дня», —говорится в сообщении.

27 мая пройдет межрегиональная научная конференция «Бояре Салтыковы и истоки книжной культуры Самары». Ученые из Москвы, Санкт-Петербурга и Самары обсудят Самарскую рукопись — самую древнюю книгу, написанную в городе. 28 мая подведут итоги конкурса профессионального мастерства библиотечных сотрудников. 29 мая состоится «Школа комплектатора» для представителей муниципальных библиотек.

Основная программа развернется 30 мая с 11:00 до 22:00. Гостей ждут десять тематических площадок. Подготовили активности для детей, молодежи, а также для незрячих и слабовидящих читателей свои проекты представит библиотека.

Музыкальную программу покажут солисты оперного театра и ансамбли. Театральный марафон вместит три постановки, в том числе «Кроткую» по Достоевскому и «Метель» по Пушкину. Также откроется выставка работ российских и самарских художников.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал