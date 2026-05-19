В Самаре по поручению мэра Ивана Носкова увеличат количество деревьев

В Самаре реализуют новую концепцию озеленения города. Фото: администрация Самары.

В Самаре продолжается масштабное озеленение. В разных районах города высаживают новые деревья. Выбирают те, что хорошо адаптируются к местному климату и почвам, а также отличаются морозоустойчивостью. Недавно специалисты городских служб благоустройства посадили 31 березу повислую на участке улицы Гагарина от Революционной до Мяги. Они заменили аварийные деревья, спиленные прошлой осенью.

«По мнению экспертов, береза повислая — неприхотливый в уходе вид, деревья быстро растут и являются одними из самых эффективных по выделению кислорода и очистке воздуха. Это немаловажно для озеленения придорожных участков. Живут такие березы в среднем 100-120 лет, некоторые экземпляры — и до полутора веков. Если какие-то из них не приживутся, обязательно заменим», — сказал глава Самары Иван Носков.

Работы по озеленению провели и на улице Мориса Тореза. Там высадили 75 лип. Они заняли места 70 деревьев, которые в прошлом году оказались поражены ясеневой златкой. По словам экспертов, липы способны переносить загазованность и сильные ветра, а также задерживать пыль. Следующий этап озеленения охватит исторический центр города — там до конца мая высадят рябины.

Напомним, Самара стала одним из первых городов, где высадку деревьев и кустарников сделали обязательной частью контрактов на содержание улично-дорожной сети. Этой весной в городе появились более 800 новых насаждений. В целом по поручению мэра Ивана Носкова в ближайшие несколько лет число деревьев планируется увеличить до 20 тысяч. Их будут высаживать с учетом ландшафтного проектирования и на свободных от подземных инженерных сетей участках.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал