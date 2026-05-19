Сборная Самарской области выступит на спортивной «Туриаде-2026»

В команду вошли спортсмены региональной сборной по спортивному туризму, а также участники познавательной и творческой программы. Фото: Минспорта Самарской области

Сборная Самарской области примет участие в «Туриаде-2026» – ежегодном спортивно-туристском лагере Приволжского федерального округа, который пройдет в Саратовской области с 19 по 25 мая. В команду вошли спортсмены региональной сборной по спортивному туризму, а также участники познавательной и творческой программы. Об этом сообщает министерство спорта Самарской области.

«В составе нашей делегации есть как победители и призеры прошлых лет, так и молодые перспективные ребята, готовые побороться за места на пьедестале. На предварительных сборах на базе «Чайка» наши туристы каждый день на скорость штурмовали крутые склоны, преодолевали овраги и совершенствовали навыки фигурного вождения велосипеда», – рассказал тренер сборной Александр Великанов.

Команде желают успешного выступления.

