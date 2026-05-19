Игрушки в самарских детсадах рекомендуют обрабатывать ежедневно

Игрушки для улицы и для группы должны быть разными Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Управление Роспотребнадзора по Самарской области напомнило правила обработки игрушек в дошкольных учреждениях. Их необходимо мыть ежедневно в конце дня, а в группах для детей младенческого и раннего возраста — два раза в день, сообщает ведомство.

«Игрушки — неизменный предмет развития и воспитания детей дошкольного возраста. В целях предупреждения инфекционных заболеваний в организациях должна строго соблюдаться групповая принадлежность игрушек и правила их обработки», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Новые игрушки перед использованием нужно промыть проточной водой с мылом или безвредным моющим средством. Мыть игрушки следует в специально выделенных промаркированных емкостях теплой водой, затем ополоснуть и высушить. Кукольную одежду стирают по мере загрязнения детским мылом и проглаживают. Пенолатексные, ворсованные и мягконабивные игрушки обрабатывают по инструкции производителя. Игрушки для улицы и для группы должны быть разными, хранить их нужно отдельно. Уличные игрушки держат вне групповых помещений.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал