НовостиОбщество19 мая 2026 6:56

В Самаре пройдет лекция «Рецепты жизни в доходном доме»

В Самаре пройдет лекция о быте российского общества в XIX-XX веке
Екатерина ПАВЛОВА
На лекции посетители узнают, как были устроены доходные дома внутри.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

22 мая в 18:30 в музее-галерее «Заварка» пройдет лекция «Рецепты жизни в доходном доме». Слушателям расскажут о быте российского общества рубежа XIX-XX веков и о жизни в доходных домах, в которых в зависимости от стоимости аренды могли жить люди разных слоев общества: от самых высших до беднейших.

«На лекции посетители узнают, как были устроены доходные дома внутри, чем квартиры отличались друг от друга, кем обычно были арендаторы, а также с какими проблемами сталкивались жильцы и владельцы», – анонсируют организаторы.

Лектором выступит Екатерина Гурова – кандидат исторических наук, заведующая музея. Вход бесплатный, но нужна предварительная запись.

