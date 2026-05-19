В Куйбышевском районе Самары обновили участок канализации

Участок сети водоотведения вышел из строя из-за воздействия газовой коррозии. Фото: «РКС-Самара»

В Куйбышевском районе Самары обновили линию канализации. Ремонтные работы провели на улице Хасановской в районе дома №9. Участок сети водоотведения вышел из строя из-за воздействия газовой коррозии. Об этом сообщает «РКС-Самара».

«Там, где позволяла ситуация, новую линию прокладывали бестраншейно, в остальных местах делали вскрытия. Водоотведение при этом не ограничивали, стоки поступали по траншее постоянно. Всего заменили 31 метр трубы диаметром 225 мм. Ранее рядом с домом №12 также переложили участок в 30 метров», – рассказали в компании.

После завершения перекладки на проезжей части восстановили покрытие.

