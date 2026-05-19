В Самарской области после ремонта открылась обновленная детская поликлиника

Всего к поликлинике прикреплено более 1600 детей Фото: минздрав Самарской области

В Самарской области в детской поликлинике Челно-Вершинской центральной районной больницы завершили ремонт. Здесь заменили окна, обновили фасад, системы отопления, электрику и сантехнику, сообщает минздрав Самарской области.

«Всего к поликлинике прикреплено более 1600 детей. Для досуга обустроили уютную игровую зону, во время приема работают телевизоры с показом мультфильмов. Прием ведут врачи узких направлений: уролог, травматолог. Также проводят профилактические медосмотры по графику. Для родителей создали удобную систему навигации», - говорится в сообщении.

В медучреждении сделали перепланировку. Появился фильтр-бокс для приема детей с признаками респираторных заболеваний. Он соответствует санитарным нормам и имеет отдельный вход. Для пациентов с температурой предусмотрены изолированный процедурный кабинет и отдельный санузел. Это исключает их контакт со здоровыми детьми.

