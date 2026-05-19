Андрей Яцков: Ждем средний курс на 2026 год на уровне 81 рубль за доллар

Эксперты дали прогноз на курс рубля в 2026 году Фото: Ольга ЮШКОВА.

В 2026 году средний курс рубля ожидается на уровне 81 рубль за доллар. Такой прогноз озвучил руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков, выступая на Дне инвестора банка.

«В базовом сценарии на 2026 год мы закладываем инфляцию на уровне 5,3%, экономический рост до 0,5%, курс доллара к рублю в среднем за год – 81 рубль за доллар, а ключевую ставку – 12%. Наверное, это самый главный параметр для большого количества инвесторов», – сказал Яцков.

В ходе выступления глава брокера ВТБ также выделил активы, в которые сейчас перспективно инвестировать частным инвесторам. В первую очередь это государственные облигации, которые входят в цикл роста. Во-вторых, это акции, которые сейчас снижаются и тем самым создают привлекательный момент для покупки. По словам эксперта, интересны акции компаний из секторов ИТ и финансов, а также дивидендные истории.

