В парках Самары чистят родники

В планах – проработать способ естественного наполнения озера. Фото: администрация Самары.

В Самаре полным ходом идет чистка родников в городских парках. Сейчас приводят в порядок источник в парке «Молодежный» – там убирают завалы мусора и очищают родник, который берет начало в лесной части парка. Об этом сообщает администрация Самары.

«В планах – проработать способ естественного наполнения озера. С 2022 года оно пополняется из скважины, но хотим вернуть природное питание», – рассказали в мэрии.

Напомним, в Самаре по поручению мэра Ивана Носкова увеличат количество деревьев.

