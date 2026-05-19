Самарские спортсмены начали подготовку к Международному турниру «Новая высота»

Самарские спортсмены и танцоры уже начали подготовку Фото: самарское реготделение партии «Единая Россия»

В Самаре во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого 6 июня пройдет традиционный международный турнир по греко-римской борьбе «Новая высота» памяти заслуженного строителя РФ Игоря Найвальта. Соревнования проводятся под эгидой проекта «Выбор сильных» партии «Единая Россия».

«Приглашаю жителей 5-6 числа посмотреть и поболеть за нашу сборную. 6-го числа в 15:00 мы сможем увидеть увлекательную эстафету. Где спортсмены из разных видов борьбы посостязаются между собой», — рассказала координатор партпроекта в Самарской области, президент областной Федерации спортивной борьбы Александр Живайкин.

Лучшие борцы приедут из Абхазии, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и России. «Новая высота» дает шанс не только получить медали, но и войти в состав сборной страны на мировом первенстве.

Самарские спортсмены и танцоры уже начали подготовку к соревнованиям и церемонии открытия. Она объединит спорт, музыку, танец и цифровые технологии. Многие ждут встречи с прославленным Александром Карелиным и мастер-класса тренера сборной России Николая Монова.

