Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+30°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 мая 2026 9:01

В Тольятти у пассажирки Hyundai нашли почти 25 граммов запрещенного вещества

36-летнюю жительницу Самарской области задержали на КПП с наркотиком
Елизавета ЖИРНОВА
Женщина заметно нервничала и просила ускорить проверку

Женщина заметно нервничала и просила ускорить проверку

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В начале мая сотрудники госавтоинспекции на КПП «Рубеж» в Тольятти остановили для проверки автомобиль Hyundai Solaris. Во время процедуры полицейские обратили внимание на пассажирку. Женщина заметно нервничала и просила ускорить проверку под разными предлогами. При досмотре в кармане ее куртки нашли полиэтиленовый пакет с веществом, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

«Ранее судимая 36-летняя жительница Жигулевска пояснила, что изъятое запрещенное вещество она приобрела для собственного употребления без цели сбыта», — рассказали в полиции.

Изъятое направили в экспертно-криминалистический отдел. Исследование показало, что вещество содержит наркотическое средство массой 24,97 грамма. Закон относит это к значительному размеру. В отношении женщины завели уголовное дело за незаконное приобретение, хранение, перевозку наркотических средств. Расследование продолжается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал