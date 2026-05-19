Отраслевая спартакиада Росхимпрофсоюза Самарской области завершилась в Тольятти

Серебряным призером спартакиады стал Тольяттиазот

В Тольятти завершилась отраслевая спартакиада Росхимпрофсоюза Самарской области. В них приняли участие пять команд крупнейших химических предприятий региона. Серебряным призером соревнований стал Тольяттиазот.

В рамках спартакиады команды соревновались в семи направлениях: мини-футбол, волейбол, гиревой спорт, дартс, настольный теннис, шахматы и стритбол. От тольяттинского химпредприятия участие приняли 33 спортсмена. Они оказались в тройке призеров почти по каждой дисциплине. Благодаря этому компания заняла второе место в общекомандном зачете.

Отличились сотрудники предприятия и на чемпионате Самарской области по баскетболу. Они завоевали на турнире бронзу.

Баскетболисты предприятия завоевали бронзу на чемпионате Самарской области / Фото: АО "ТОАЗ"

«Победы наших команд на отраслевых и региональных турнирах — это не просто кубки в музее, а прямой показатель командного духа, дисциплины и воли к победе всего коллектива. Мы продолжим инвестировать в развитие спортивных программ, поддерживать инициативы сотрудников и создавать все необходимые условия, чтобы здоровый образ жизни оставался на предприятии хорошей традицией», — сказала директор по связям с общественностью АО «ТОАЗ» Ирина Филатова.

