В Самаре после нападения собак на подростка завели уголовное дело

Подростку оказали необходимую медицинскую помощь

Следователи завели уголовное дело по факту нападения бездомных собак на школьника в Самаре. Происшествие произошло 18 мая 2026 года на остановке около торгового центра в Советском районе города, сообщает СУ СКР по Самарской области.

«Подростку оказали необходимую медицинскую помощь. Он находится на амбулаторном лечении», — рассказали в ведомстве.

Завели дело по статье оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В рамках расследования следователи дадут правовую оценку действиям лиц и организаций, которые отвечают за отлов бездомных животных. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

