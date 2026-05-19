Иван Носков проверил работу первой в Самаре муниципальной УК

Мэр оценил подготовку дома № 232 на Советской Армии к предстоящему отопительному сезону. Фото: администрация Самары.

Глава Самары Иван Носков проверил работу первой в городе муниципальной управляющей компании — ООО «Самараводоканал». Она обслуживает около 160 МКД. В марте этот список пополнил дом № 232 по улице Советской Армии. Сейчас в нем завершается капремонт.

«Отзывы от жителей пока положительные, в том числе от старшей по дому Ларисы Рыбакиной. Муниципальная УК должна стать примером добросовестного отношения к работе — ее контролируют не только жильцы дома, но и администрация города», — написал Иван Носков в своем канале в МАХ.

Дом № 232 по улице Советской Армии был построен в 1933 году. Сейчас в рамках подготовки к новому отопсезону в нем меняют систему отопления и холодного водоснабжения, а также канализацию и систему электроснабжения. А перед этим подрядчик регионального Фонда капремонта привел в порядок фасад здания и заменил подъездные окна и козырьки.

«Задача номер один для УК Самары на лето — подготовить свой жилой фонд к отопительному сезону. Нужно провести все необходимые проверки и ремонты: от ревизии систем теплоснабжения до опрессовки и промывки систем отопления. И завершить работы в срок, чтобы войти в отопительный сезон спокойно, без аварий», — сказал глава Самары.

Ход работ, которые должны выполнить УК перед стартом нового отопительного сезона, находится на контроле Госжилинспекции Самарской области.

