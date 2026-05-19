18 и 19 мая предусмотрены технические дни. Фото: Самарская набережная

В Самаре опубликовали расписание сеансов бесплатного кинотеатра под открытым небом «Филин» на набережной с 18 по 24 мая. Об этом сообщили в официальном сообществе Самарской набережной.

18 и 19 мая фильмы и мультики показывать не будут, так как это технические дни. А вот в среду, 20 мая, можно будет посмотреть: «Петр Алабин» (18.00 -18.10), «Волга-Волга» (18.15 – 20.00), «Сокровище нации» (20.10 – 22.20).

В четверг, 21 мая, покажут: «Надежда» (17.00 – 17.50), «Девчата» (18.00 – 19.30), «Последний самурай» (19.30 – 22.05). В пятницу, 22 мая, запланированы к показу «Сестренка» (17.00 – 18.35), «Унесенные призраками» (18.45 – 20.50), «Путешествие к центру земли» (21.00 – 22.30).

В субботу, 23 мая, зрители увидят на экране «Стрельцов» (18.00 – 19.45), «Валериан и город тысячи планет» (20.00 – 22.15). В воскресенье, 24 мая, получится посмотреть мультфильмы «Сказ о Евпатии Коловрате» и «Сказание про Игорев поход» (17.00 – 17.40), «Первопечатник Иван Федоров» (17.50 – 18.35), «Три богатыря и конь на троне» (18.45 – 20.15), «Лед 2» (20.20 – 22.30).

