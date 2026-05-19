В Самарской области 60-летняя женщина погибла под грузовым поездом 18 мая

Отмечается, что женщина переходила железнодорожные пути в неустановленном месте. Фото: Центральное МСУТ СК России

В понедельник, 18 мая, вечером в Самарской области 60-летняя женщина погибла под грузовым поездом на перегоне «Похвистнево – Бугуруслан». Сейчас проводится проверка из-за смертельного травмирования пешехода на железной дороге. Об этом сообщает Центральное МСУТ СК России.

«Женщина переходила железнодорожные пути в неустановленном месте и нарушила правила безопасного нахождения на объектах железнодорожного транспорта», – рассказали в пресс-службе.

Доследственная проверка организована о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

