В Самарской области 60-летняя женщина погибла под грузовым поездом 18 мая

В понедельник, 18 мая, вечером в Самарской области 60-летняя женщина погибла под грузовым поездом на перегоне «Похвистнево – Бугуруслан». Сейчас проводится проверка из-за смертельного травмирования пешехода на железной дороге. Об этом сообщает Центральное МСУТ СК России.
«Женщина переходила железнодорожные пути в неустановленном месте и нарушила правила безопасного нахождения на объектах железнодорожного транспорта», – рассказали в пресс-службе.
Доследственная проверка организована о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
