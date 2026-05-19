Мобильный спутниковый комплекс презентовали в Нижнем Новгороде

Мобильный комплекс представляет собой портативную базовую станцию с оборудованием для создания канала спутниковой связи / Фото: предоставлено пресс-службой ПАО "МегаФон"

В Нижнем Новгороде на конференции ЦИПР представили первый в России мобильный спутниковый комплекс. Ожидается, что он позволит предоставить высокоскоростную связь в любой локации, в том числе на удаленных промышленных объектах, в экспедициях, зонах ЧС или на временных площадках. Эксплуатация в тестовом режиме запланирована уже на этот год, сообщает пресс-служба МегаФона.

По данным оператора, переносной комплекс оборудования предназначен для оперативного развертывания частной сети стандартов 5G и 4G в любой локации. В его основе лежит портативная базовая станция и оборудование для создания канала спутниковой связи, которым может выступать универсальный абонентский терминал БЮРО 1440. Разработчики отмечают, что решение автономно работает до четырех часов и обеспечивает устойчивое покрытие в радиусе до 3 км при прямой видимости даже в движении. Скорость передачи данных достигает 150 Мбит/с при скачивании и до 50 Мбит/с при загрузке в сеть.

Портативная базовая станция, оснащенная спутниковым терминалом, по информации оператора, может размещаться на транспортных средствах или на открытой местности. Для разных сценариев использования предусмотрены различные модификации — от базовой версии, которую может переносить человек, чтобы обеспечивать связью устройства в радиусе нескольких километров, до максимально насыщенной конфигурации с возможностью длительной автономной работы и покрытием до десятков километров.

«Защищенная сеть, возможность развертывания в любой точке без привязки к традиционной инфраструктуре и одновременное подключение до 300 пользователей помогут добывающей промышленности и топливно-энергетическому комплексу организовывать связь сотрудников на временных или удаленных объектах. Более того, решение полезно и экстренным службам при поисково-спасательных операциях, где каждая минута может стать решающей», — отметила заместитель коммерческого директора по развитию корпоративного и государственного сегментов МегаФона Наталья Талдыкина.

