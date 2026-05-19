В Самарской области хотят смягчить налоговую нагрузку на малый и средний бизнес

Предлагается дифференциация налоговой базы по муниципалитетам.

В Самарской области планируют смягчить налоговую нагрузку на малый и средний бизнес. Для этого правительство региона по поручению губернатора Вячеслава Федорищева подготовило поправки в местный закон о патентной системе налогообложения.

В конце 2025 года в области проиндексировали потенциально возможный годовой доход по патенту. Из-за перестройки налоговой системы и на федеральном уровне совокупная финансовая нагрузка на бизнес существенно выросло. Чтобы ее снизить, в Самарскую губдуму внесли проект закона, предусматривающий корректировку параметров патентной налоговой системы.

Предлагается дифференциация налоговой базы по муниципалитетам. Все территории области разделили на четыре группы исходя из оборота розничной торговли на душу населения. Для тех, у кого меньший экономический потенциал возможно применение пониженного коэффициента к ПВГД. В результате проведения корректировки стоимость патента снизится на 20-40%, в зависимости от территории.

Также в качестве переходной меры размер предельного годового дохода, с которого рассчитывается стоимость патента, снижается на 20% для всех видов предпринимательской деятельности. Отмечается, что это позволит бизнесу привыкнуть к изменившимся условиям без резкого роста издержек.

