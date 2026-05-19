С самарца взыскали 1,5 миллиона рублей за попытку дать взятку

Уклонисту назначили штраф в размере 1,5 миллиона рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области молодой человек через знакомого передал военному комиссариату взятку в размере 160 тысяч рублей, чтобы тот признал его не годным для призыва по состоянию здоровья. Однако после этого участников сговора задержали. Уклонисту назначили штраф в размере 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает СОСП по Самарской области.

«В срок для добровольной оплаты задолженность оплачена не была, поэтому на автомобиль должника – Ладу Гранту и на его жилое помещение наложили запрет на регистрационные действия. Также молодого человека ограничили в праве выезда за пределы страны», – рассказала начальник спецотдела по региону Ирина Амеличкина.

Принятые меры заставили мужчину полностью погасить долг.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал