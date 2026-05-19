Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+30°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 мая 2026 10:49

С самарца взыскали 1,5 миллиона рублей за попытку дать взятку

В Самарской области молодой человек пытался передать взятку военному комиссариату
Екатерина ПАВЛОВА
Уклонисту назначили штраф в размере 1,5 миллиона рублей.

Уклонисту назначили штраф в размере 1,5 миллиона рублей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области молодой человек через знакомого передал военному комиссариату взятку в размере 160 тысяч рублей, чтобы тот признал его не годным для призыва по состоянию здоровья. Однако после этого участников сговора задержали. Уклонисту назначили штраф в размере 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает СОСП по Самарской области.

«В срок для добровольной оплаты задолженность оплачена не была, поэтому на автомобиль должника – Ладу Гранту и на его жилое помещение наложили запрет на регистрационные действия. Также молодого человека ограничили в праве выезда за пределы страны», – рассказала начальник спецотдела по региону Ирина Амеличкина.

Принятые меры заставили мужчину полностью погасить долг.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал