Губернатор Федорищев: «Тольяттинский ХК «Лада» продолжает играть в КХЛ»

клуб «Лада» продолжает свою работу, продолжает играть Фото: ХК «Лада»

Хоккейный клуб «Лада» из Тольятти продолжит выступать в КХЛ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев после обсуждения ситуации с руководством Континентальной хоккейной лиги. По его словам, партнер клуба гарантировал стабильное финансирование, к поддержке команды подключится и регион, об этом губернатор рассказал в МАКС.

«Поступило много вопросов по поводу судьбы хоккейного клуба «Лада». Вижу, что и болельщики переживают. Докладываю: хоккейный клуб «Лада» продолжает свою работу, продолжает играть. Команда с очень большой историей», — сказал Вячеслав Федорищев.

По его словам, все участники обсуждения понимают ситуацию одинаково. Отдельно губернатор отметил встречу с Александром Шамсутдиновым, представителем компании «Полипласт». Он подчеркнул, что речь идет не только о подтверждении поддержки, но и о гарантии ритмичного финансирования клуба.

Ранее сообщалось, что «Лада» испытывает финансовые трудности и из-за проблем с финансированием снимется с КХЛ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал