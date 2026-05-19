НовостиОбщество19 мая 2026 11:15

В Самаре пройдет лекция «Невостребованный гений советской авиации Роберт Бартини»

Самарцам расскажут про великого авиаконструктора и ученого-аэродинамика
Екатерина ПАВЛОВА
Гости мероприятия узнают об авиаконструкторе, опередившем свое время.

Гости мероприятия узнают об авиаконструкторе, опередившем свое время.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

23 мая в 14:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдет лекция «Невостребованный гений советской авиации Роберт Бартини». Этот авиаконструктор и ученый-аэродинамик создал десяток экспериментальных самолетов и оказал огромное влияние на развитие современной авиации.

«Гости мероприятия узнают об авиаконструкторе, опередившем свое время, а на практическом занятии познакомятся со структурой Международной патентной классификации, после чего смогут закрепить полученные навыки в самостоятельном поиске по базам ФИПС», – анонсируют организаторы.

Лекция станет теоретической частью первой встречи с читателями библиотеки в рамках проекта «Азбука изобретательства: от теории к практике». Вход свободный.

