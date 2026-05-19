Фестиваль-выставка «ТурПритяжение» пройдет в Самаре 23-24 мая

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В предстоящие выходные, 23 и 24 мая, в Самаре впервые пройдет фестиваль-выставка «ТурПритяжение». Он состоится на территории торгового комплекса «Амбар».

«Это будет настоящий праздник для тех, кто любит путешествия, ценит активный образ жизни или хочет узнать больше о красотах и возможностях Самарской области и соседних регионов», – рассказали организаторы.

Программа включает выставку туристского потенциала. На ней будут представлены гостиницы, загородные комплексы, базы отдыха, экофермы, экскурсионные агентства, техника и снаряжение для активного отдыха, местные сувенирные и гастрономические бренды. Предусмотрена и масштабная деловая программа.

Кроме того, для посетителей проведут концерты, активности, мастер-классы, показ коллекций от самарских брендов, мотоджимхану и показательные бои от Федерации бокса Самары. Каждый день фестиваль будет работать с 12:00 до 20:00. Вход: свободный.

