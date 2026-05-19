На улице Ташкентской в Самаре насмерть сбили 84-летнюю пенсионерку

Женщина погибла на месте до приезда скорой помощи Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

В Самаре 19 мая 84-летняя женщина погибла под колесами Газели. ДТП произошло на улице Ташкентской около 12.10, уточнили в ГУ МВД России по Самарской области. Пожилая женщина в это время шла по тротуару в районе дома №97В.

«39-летний водитель, управляя автомобилем Газель, двигался задним ходом по тротуару», – говорится в пресс-релизе регионального МВД.

Газель наехала на пенсионерку, женщина погибла на месте до приезда скорой помощи. Полицейские разбираются в обстоятельствах этого ДТП.

А под Самарой 18 мая произошло массовое ДТП.

