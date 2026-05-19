На улице Ташкентской в Самаре насмерть сбили 84-летнюю пенсионерку

Фото: ГУ МВД России по Самарской области.
В Самаре 19 мая 84-летняя женщина погибла под колесами Газели. ДТП произошло на улице Ташкентской около 12.10, уточнили в ГУ МВД России по Самарской области. Пожилая женщина в это время шла по тротуару в районе дома №97В.
«39-летний водитель, управляя автомобилем Газель, двигался задним ходом по тротуару», – говорится в пресс-релизе регионального МВД.
Газель наехала на пенсионерку, женщина погибла на месте до приезда скорой помощи. Полицейские разбираются в обстоятельствах этого ДТП.
А под Самарой 18 мая произошло массовое ДТП.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал