53% самарцев хотят подрабатывать

Наиболее активно ищут дополнительный заработок представители социально значимых и финансовых профессий.

У 22% работающих самарцев помимо основной деятельности есть подработка, а еще 53% хотели бы ее найти. Чаще всего дополнительный заработок имеют трудящиеся в гибридном режиме (38%), реже – «удаленщики» (26%), а меньше всего – те, кто ежедневно ходит в офис (18%). Таковы данные опроса SuperJob.

«Чаще дополнительную работу имеют горожане 25-35 лет (27%), реже – молодежь до 25 лет (17%). Доля подрабатывающих растет с увеличением дохода: среди зарабатывающих от 150 тысяч рублей она составляет 25%, среди получающих меньше – 19%», – рассказали аналитики сервиса.

Наиболее активно ищут дополнительный заработок представители социально значимых и финансовых профессий. Среди медсестер подработка есть у 39%, среди врачей – у 38%, среди главных бухгалтеров – у 35%, среди учителей – у 33%. Также часто подрабатывают маркетологи (32%), воспитатели (30%), охранники (28%) и программисты (27%).

69% самарцев тратят на подработку менее 10 часов в неделю, 17% – от 10 до 20 часов, а 14% – более 20 часов.

